BTS¤äTOMORROW X TOGETHER¤¬½êÂ°¤¹¤ëBIGHIT MUSIC¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖCORTIS¡Ê¥³¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ë¡×¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÇ®¤¤ÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÏÃÂê¡ÛBTS¡¦TXT¤ÎÄï¥°¥ë¡¼¥×¡¢8·î¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄêCORTIS¤Ï¡¢8·î7Æü¤Ë¸ø¼°TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î³«Àß¤ÈÆ±»þ¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¡¢¸ø³«¤«¤é¤ï¤º¤«24»þ´Ö¤ÇºÆÀ¸²ó¿ô100Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÍ½¹ð¤Ê¤·¤ÇÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿½éÆ°²è¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¶Ã°ÛÅª¤ÊºÆÀ¸²ó¿ô¤Î¿­¤Ó¤¬ÌÜ