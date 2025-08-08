東北電力ネットワークによりますと、北秋田市で発生している停電は雷が原因だとわかりました。現在、脇神地区の約40軒で停電しています。いまのところ復旧は午後4時30分ごろの見通しです。東北電力ネットワークによりますと、北秋田市では8日昼過ぎに、脇神地区の約300軒と鷹巣地区の約10軒で停電が発生しました。その後の調査で、停電の原因は雷だったことがわかりました。いまのところ、停電しているのは脇神地区の