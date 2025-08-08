J1で6位のFC町田ゼルビアは10日にホーム町田GIONスタジアムで首位・神戸を迎え撃つ。8日は東京都町田市の三輪緑山ベースで全体練習を行い、完全非公開で調整。昨季まで5シーズンを神戸で過ごしたDF菊池流帆（28）が練習後の取材に応じ、古巣戦を待ち望んだ。「楽しみ。神戸で最後の2年間は悔しい思いしかなかったので、その悔しい思いをぶつけるじゃないけど、見せないとここに来た意味はない」昨季まで5年間を過ごした古巣