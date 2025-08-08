２０２６年度前期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「風、薫る」の追加キャストが８日に発表され、お笑いトリオ「森三中」大島美幸が朝ドラに初出演することが明らかになった。主人公モデルと同じ栃木県大田原市の出身だ。演じるのは、うなぎ店の女将役。大島は「小さい頃から、家族で夢中になって見ていた朝ドラに出演させていただけるなんて、夢のようです。 天国のじいちゃん、ばあちゃんが泣いて喜びます」と感激した。「しかも