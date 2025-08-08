ドジャースが傘下3Aのジャスティン・ディーン外野手（28）をメジャー昇格させる可能性が高まった。7日（日本時間8日）、米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」や大リーグ公式サイト「MLB.com」のソンジャ・チェン記者ら複数の米メディアが報じた。ドジャースはこの日、23年盗塁王の俊足外野手、エステリー・ルイーズの降格を発表。8日（同9日）からのブルージェイズ3連戦で昇格するのがディーンの見通しという。ディーン