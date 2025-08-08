東京証券取引所8日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）は大幅続伸した。一時は上げ幅が1000円に迫り、約2週間ぶりに4万2000円を超えた。米関税政策の先行き不透明感がひとまず後退、買い注文が広がった。終値は前日比761円33銭高の4万1820円48銭。東証株価指数（TOPIX）は初めて3000を突破し、36.29ポイント高の3024.21で終わった。出来高は約27億3959万株。