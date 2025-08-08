ドジャースの大谷翔平投手（３１）がオフとなった７日（日本時間８日）、後輩たちを引き連れて高級日本食に舌鼓だ。山本由伸投手（２６）がインスタグラムのストーリーズにロス市内の日本食レストラン「Ｍａｔｓｕｈｉｓａ」のオーナーシェフ松久信幸氏、大谷、佐々木との４ショットを投稿。松久氏の投稿を引用した形だ。カージナルスとの３連戦を終えこの日はオフ。大谷は松久氏と親しく、これまでも山本の歓迎会などを同店