県本土では、線状降水帯による猛烈な雨が同じ場所で降り続きました。姶良市では、大雨による影響で送水管が破損。姶良市内の約1万3000戸が断水しており、姶良市は水道使用を極力控えるように呼びかけています。また、霧島市では、導水管の破損により溝辺町有川の一部、隼人町嘉例川の一部、国分郡田の一部（郡山地区コミュニティ広場付近）、福山町福山の一部（旧田中家別邸～宮浦宮付近）で断水が発生しています。隼