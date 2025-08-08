プロ野球・巨人とヤクルトの試合前に、「青春ジャイアンツ」のコラボ企画としてライブパフォーマンスを行ったのは本庄東高校の書道部です。今年1月に行われた「第4回全国高等学校書道パフォーマンスグランプリ」で見事優勝を果たしました。東京ドームの人工芝の上にブルーシートをしいて、力強く文字をしたためていくメンバー。どういったものができあがるのか全く想像もつかない選手は、じっとその様子をベンチから見つめていまし