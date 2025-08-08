MLB公式ホームページは日本時間8日、打者のパワーランキングを更新。ドジャースの大谷翔平選手は前回2位から1つ順位を下げ3位にランクインしました。日本時間6日にはメジャー通算1000安打を特大39号で飾った大谷選手。打率.276、39本塁打、75打点をマーク。長打率.606、OPS.987はともにナ・リーグトップを維持しています。前回首位だったジャッジ選手は4位に降格。日本時間6日に右肘のケガで10日間の故障者リスト入りから復帰する