８日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比７６１円３３銭（１・８５％）高の４万１８２０円４８銭だった。４日連続で値上がりした。トランプ米政権の相互関税で、日米合意より上乗せされる懸念が高まっていたが、合意に沿って特例措置が適用されることが明らかになり、幅広い銘柄が値上がりした。ソフトバンクグループ株をはじめとして、４〜６月期決算の発表内容が好感された銘柄も日経平均を押し上げ