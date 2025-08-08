NPB(日本野球機構)は8日、7月度に最も活躍した投手と打者に贈られる「大樹生命月間MVP賞」を発表。セ・リーグ投手部門はDeNA・東克樹投手、打者部門は中日・細川成也選手が受賞しました。東投手は昨季8月度以来となる3度目の受賞。7月は5試合に先発登板し、8日ヤクルト戦で7回無失点、15日広島戦で無失点、21日中日戦でも8回無失点と圧巻のピッチングを披露しました。7月の成績は4勝1敗、奪三振27、月間防御率1.50となっています。