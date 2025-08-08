アメリカのトランプ大統領が世界に課した“相互関税”が7日午後1時すぎに発動されました。しかし、その関税をめぐり、日米間でこの認識にズレが生じていました。輸出業者は「子どものケンカのよう」と怒りをにじませました。【写真で見る】赤沢大臣がSNSで投稿したApple・ティムクックCEOとの写真「言った言わない子どものケンカ」“トランプ関税”日米にズレ埼玉県の老舗しょうゆメーカー「笛木醤油」。度重なる混乱に憤っていま