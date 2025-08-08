D.LEAGUE24−25レギュラーシーズン首位でチャンピオンシップも初制覇した史上初の「完全王者」CyberAgent Legitが7日、東京・渋谷のライブハウス「O−EAST」でワンマンライブを行った。3年前のシーズン終了後から、オフの期間の恒例としてワンマンライブを行ってきた。今年は親会社や練習場などがある、拠点とする渋谷での開催選んだ。「勝敗を抜きにした、Legitが好きな『レジポッセ（Legitファン）』だけに届けます」（KAI→）「