タレントのYOU（60）が7日深夜放送のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。異性への質問の方法について語った。この日は視聴者の恋愛の悩みを紹介。妻や彼女がいる男性から声をかけられるという20代の女性から、「既婚者や恋人持ちの悪い男の見分け方を教えてほしい」という相談が寄せられた。お笑いタレントの友近が「聞いたらいいんですけどね？」と不思議に思う一方で、YOUは「疑わしくて