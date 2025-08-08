西武は8月14日のソフトバンク戦（ベルーナドーム）を「侍ジャパンDAY」と銘打って開催。当日は球団OBの中島宏之氏が始球式に登場すると発表した。中島氏は00年ドラフト5位で西武に入団。02年から公式戦に出場し、08年に遊撃手としてゴールデングラブ賞とベストナインを初受賞した。09年には最多安打のタイトルも獲得。08年北京五輪、09年の第2回WBCには日本代表として出場した。西武で2012年まで活躍後は米国で2年間プレー。