オリックスは8日、選手の魅力が詰まった絵札と読み札でSNS上を中心に反響を呼んだ「真夏の常熱バファローズかるた」グッズを、今月13日から発売することを発表した。「犇（ひし）めけ個性」と銘打ち、選手の個性を「かるた」仕立てで表現した夏のポスター企画が、絵札から読み札を想像させるなどファンの間で話題を集めていた。今回は実際に遊べるかるたをはじめ、ポスターやキーホルダ、クリアファイルなどがグッズ化。球団