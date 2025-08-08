高温に関する早期天候情報（関東甲信地方） 【画像】今後の関東・全国の天気 令和７年８月７日１４時３０分 気象庁発表 関東甲信地方８月１３日頃からかなりの高温 かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差＋２．１℃以上 関東甲信地方では、最近５日間程度、気温のかなり高い状態が続いています。向こう２週間の気温も、暖かい空気に覆われやすいため高い日が多く、１３日頃からはかなり高くなる可能性があります