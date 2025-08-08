３月末に解散した「ＫＡＴ−ＴＵＮ」の中丸雄一が７日、自身のＸを更新。元メンバーの赤西仁のコメントに乗っかり笑いを誘った。赤西はこの日、１１月８日に開催が決まったＫＡＴ−ＴＵＮのラストライブについて言及。自身のファンの総称である「Ｊｉｐｓへ」と呼びかけ「ＫＡＴ−ＴＵＮのラストライブに出る予定はありません！！」と投稿した。この投稿を引用した中丸は「俺は出るよ」とポスト。２人の微笑ましいやり取りに