歌手の中森明菜（６０）が８日、インスタグラムの開設を発表した。自身のＸ（旧ツイッター）で「暑い日が続いておりますが、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。この度、インスタグラムを始めることにしました。よろしければ、ぜひフォローしてくださいっ♪」と報告。「引き続き暑い日が続くようですので、みなさまどうぞご自愛くださいね。あきな」とつづり、アカウントを紹介した。そしてインスタグラムではストーリー