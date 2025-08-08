宇都宮市の無形文化財に指定されている「宇都宮鳶（とび）木遣り」保存会は３日、ふるさと宮まつりで最後の「はしご乗り」を披露した。保存会の会員が減少し、後継者が不足しているためで、観客は見応えのある曲芸を名残惜しそうに見ていた。会員らは、約７メートルのはしごに登り、腕や足だけで体を支えるといった曲芸を披露した。芸が繰り出されるたびに観客からどよめきが起きていた。