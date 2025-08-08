NPB(日本野球機構)は8日の公示を発表。日本ハムは前日7日の西武戦に先発登板した達孝太投手を抹消しました。初回から三者凡退と上々の立ち上がりを見せた達投手。その後も各イニング1安打以下で抑えるなど、落ち着いた投球を継続します。対する相手先発はエース・今井達也投手と、日本ハム打線も先制点をあげられない中でも、7回途中無失点と均衡の投手戦を見せました。これまで1軍では2022年に1度、2024年に1度登板していた達投手