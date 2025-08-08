◇プロ野球セ・リーグヤクルト3-2巨人（7日、東京ドーム）1-2で迎えた6回2アウト1、2塁の場面で先発の田中将大投手からマウンドを引き継いだ巨人の船迫大雅投手。ヤクルトの中村悠平選手にレフト前ヒットを放たれ、同点のホームを許しました。その後、3アウトを取って、ベンチに戻った船迫投手。待っていた田中投手に帽子を取りますが、田中投手も「気にするな」とポンポンと船迫投手をたたきました。この失点について、杉内俊哉