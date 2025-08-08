ドジャースの大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２６）、佐々木朗希投手（２３）がそろって食事をしたことを、有名シェフの松久信幸シェフが日本時間８日に自身のインスタグラムで明かした。ドジャースの日本人トリオと松久シェフが並んだ４人の写真を公開し「Ｒｏｋｉ’ｓｆｉｒｓｔｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｏｎ」（朗希の初参加）とコメントも添えた。山本由伸もインスタのストーリーズで松久シェフの投稿を引用した。