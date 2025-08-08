京都の伝統産業、西陣織を活用した宇宙服＝京都市左京区京都大や宇宙ベンチャーなどが、京都の伝統産業である西陣織を活用した宇宙服の開発プロジェクトを始めた。職業飛行士だけでなく一般人も宇宙旅行する時代の到来をにらみ、デザイン性の高い西陣織で世界唯一の“映える”宇宙服を狙う。2030年代前半の実用化を目指し、試作品は大阪・関西万博で10日から展示する。宇宙服には耐熱性や耐摩耗性などが求められる。内部には岐