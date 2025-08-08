日本の伝統素材を使った可愛らしいハンカチに反響続々日本の伝統技術を未来に繋げたいという熱い想いから生まれた、老舗縫製会社が手掛ける「播州織ダブルガーゼハンカチ」。大反響を受けての再販でも、人気商品がわずか2分で完売するという驚くべき事態が起きています。■業界の常識を覆した「優しい肌触り」との出会いこのプロジェクトの中心人物である「しゃく」（@shakunone）さんに、西スポWEB「OTTO!ライフ」がお話を