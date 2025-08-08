月間MVPに選ばれ、記者会見するソフトバンク・有原＝みずほペイペイドームセ、パ両リーグは8日、7月の月間MVP賞を発表し、パの投手はソフトバンクの有原、打者は日本ハムのレイエスが選ばれた。セの投手はDeNAの東、打者は中日の細川に決まった。有原は5度目、東は3度目、打者2人はともに2度目の受賞となった。有原は4試合に先発して負けなしの4勝を挙げ、防御率1.50と安定した。レイエスはいずれもリーグ1位の6本塁打、19打点