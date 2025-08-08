日本維新の会の両院議員総会で国会議員団代表に選出された藤田前幹事長（中央）。左は斉木武志衆院議員。右は松沢成文参院議員＝8日午後、国会日本維新の会は8日の両院議員総会で、前原誠司共同代表の後任となる国会議員団の代表として藤田文武前幹事長を選出した。続投する吉村洋文代表とともに新執行部人事に着手する。今後は党内融和に加え、自民、公明両党の連立政権への参加判断が課題となる。前原氏は5日、参院選の不振