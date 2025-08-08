ダイダンは後場急伸している。午後１時ごろに発表した第１四半期（４～６月）連結決算が、売上高６０１億４７００万円（前年同期比３５．７％増）、営業利益９７億３００万円（同５．６倍）、純利益６８億８５００万円（同５．３倍）と大幅増益となったことが好感されている。 期首繰越工事高が２５８４億円（前年同期比７．７％増）と豊富にあったことに加えて、工場や研究所、データセンター、物流施設