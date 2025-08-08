日本ハムのフランミル・レイエス外野手（３０）が８日、７月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」に選出された。昨年８月度以来自身２度目の受賞となった。７月は２１試合の出場で打率・３２４、６本塁打、１９打点の活躍。チームの前半戦単独首位ターンに大きく貢献した。「毎月この賞をもらいたい気持ちで１００％の力を出している自分がいたので本当にうれしい」と満面の笑み。印象に残る一打には７月６日・楽天戦で藤井から放った