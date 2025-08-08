「全国高校野球選手権・１回戦、東洋大姫路５−３済美」（８日、甲子園球場）東洋大姫路が接戦を制して、２０１１年以来１４年ぶりの夏の甲子園勝利を挙げた。岡田龍生監督にとっては履正社を率いて優勝した１９年以来の夏勝利。２０年の交流試合を含めると夏の甲子園８連勝（公式戦７連勝）となった。試合後、岡田監督は「３年前に（母校に指導者として）帰ってきて、なんとか夏、という気持ちで引き受けた。きょう１勝で