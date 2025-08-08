無登録で社債の購入を勧誘したとして、警視庁が大阪市のコンサルティング会社「ステップキャピタルマネジメント」代表の男（４５）（兵庫県宝塚市）ら男女９人を金融商品取引法違反（無登録営業）容疑で逮捕したことがわかった。男らが２０２１年５月〜２３年６月、社債の販売名目で全国の投資家ら約２４００人から計約１７０億円を違法に集めたとみている。他に逮捕されたのは、同社グループ会社の金融関連企業「エスディビ