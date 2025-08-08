中日の細川成也外野手が８日、７月度の「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を受賞した。今季は、「右太もも裏のコンディション不良」で５月に戦線を離脱。６月１９日に１軍再昇格すると、７月は２１試合で打率３割３分３厘（７８打数２６安打）、６本塁打、１７打点を記録した。シーズン残り４４試合に向け「Ａクラスに入れるように。８月以降も、７月同様やってきたことを継続していきたい」と３年連続最下位脱却へ決意を新たにした。