お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が、自身のYouTubeチャンネルを更新。「切ってアレして（秘）タレに漬けるだけ♪短時間で味しみしみ【夏野菜の南蛮漬け】ひと手間加えてシャキシャキ感倍増♪」と題した動画を公開した。【動画】夏バテ予防にも！ロバート馬場、夏野菜ふんだんに使った“南蛮漬け”概要欄では「今回は夏野菜をふんだんに使った「南蛮漬け」になります♪夏バテで食欲がない時でも、手軽に食べられる常備菜なの