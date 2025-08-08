2016年公開の劇場版アニメ『映画プリキュアオールスターズ みんなで歌う♪奇跡の魔法！』が、エクシングが展開する通信カラオケ「JOYSOUND」の映像配信サービス「みるハコ」にて本日より無料配信される。【画像】ラスボスだろ…謎の女性登場！公開された『映画キミプリ』新スチール2004年のテレビ放映以来、毎年テーマやモチーフを変え、世代を超えて親しまれてきた「プリキュア」シリーズ。今回配信される本作は、劇場版アニ