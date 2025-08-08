ハズレなしの豪華商品が必ず当たるHappyくじより、『MARVEL STUDIOS / Happyくじ「BE@RBRICK」』が2025年8月30日より発売されることが決定した。初登場のマーベルキャラクターを含めた圧巻の46デザインが展開される。 全3等級+L@ST賞の計40種類のアイテムには、ボールチェーンが付属しており、キーホルダーとしても使える全30種の「ベアブリック賞」の他、ベアブリックが2体