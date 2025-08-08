ヘンリー・カヴィルを主演に迎え、『ジョン・ウィック』シリーズのチャド・スタエルスキが監督を務めるリブート版『ハイランダー』で、主人公ハイランダーの敵役クルガン役としてマーベル映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズのドラックス役で知られるデイヴ・バウティスタが出演交渉の最終段階に入っていることが明らかとなった。米が報じている。 バウテ