22『毎日雑学』を読む■「お身体をご自愛ください」は言葉が重複しているメールや手紙の結びとして「ご自愛ください」はよく使われる言葉です。「自愛」の意味は 「自分を大切にすること。自分の健康状態に気をつけること。現代では、『御自愛』の形で、手紙の末文などで相手に向けて用いることが多い。」(デジタル大辞泉) ということは「ご自愛ください」だけで「あなた自身のお身体を大切になさってください」という意味で、「お