第１０７回全国高校野球選手権大会の第４日第１試合が７日、甲子園で行われ、今春のセンバツ準優勝の智弁和歌山は、同大会ベスト８の花巻東（岩手）に１―４で敗れた。あと１本が出なかった。３点ビハインドで迎えた９回に相手の失策から二死満塁の好機をつくったが、３番・奥がフルカウントから高めの直球に空振り三振に倒れた。力投を続けた相手先発・萬谷の前に最後まで粘りを見せたが、及ばず。智弁和歌山ナインは大粒の涙