世界最大プロレス団体のＷＷＥが、米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」とメガ契約を結び、話題になっている。同団体は６日に、ウォルト・ディズニー・カンパニー傘下のＥＳＰＮと、２０２６年から祭典「レッスルマニア」「サマースラム」「ロイヤルランブル」などの「プレミアム・ライブ・イベント（ＰＬＥ）」を米国内で独占配信する契約を締結した、と発表した。ＰＬＥ年間１０大会を月額２９．９９ドルで配信する。現在配信してい