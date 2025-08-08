【MLB】ドジャース3−5カージナルス（8月6日・日本時間8月7日）【映像】大谷、膝元に160キロ剛速球→打者が動けなくなる8月6日（日本時間8月7日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対セントルイス・カージナルスの一戦で、ドジャース大谷翔平が投じた100マイルの剛速球で見逃し三振に打ち取った場面が話題となっている。1回表・カージナルスの攻撃、2死走者なしの場面で打席に立った3番のアレク・バールソン