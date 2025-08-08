FIBAアジアカップ2025】日本代表 99−68 シリア代表（日本時間8月6日／キング・アブドゥラー・スポーツ・シティ）【映像】川真田紘也の強靭スクリーンアウト→完璧リバウンドこれぞ“リアル桜木花道”というプレーだった。自慢のフィジカル能力を武器に川真田紘也が、相手を背中で外側に追い出すスクリーンアウトでオフェンスリバウンドを獲得。マイボールにしてから冷静に得点をゲットし、ファンの間でも話題となっている。