クマの被害が全国で相次ぐ中、対応する自治体に…「クマを殺すな。山に返すべきだ」「熊の駆除をしないから、人が殺されたじゃねーかよ」こうした意見が相次ぎ、頭を悩ませています。【写真を見る】「クマを殺すな。」自治体に実際に寄せられた“苦情”の内容「殺すな」「無能集団」クマ出没で寄せられる多数の“苦情”全国各地で出没が相次ぐクマ。6日も山形県鶴岡市で81歳の女性がクマに襲われました。女性は太ももをひっかかれ