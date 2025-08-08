三井住友トラストクラブが発行する「ダイナースクラブカード」には、会員限定の特典企画である「ダイナースクラブ カルチャーラボ」というものがあります。ダイナースクラブ会員とその家族・友人のみが参加できるイベントなのですが、特に人気なのが「大使館を訪ねて」シリーズ。今回もかなりの当選倍率だったという「ラオス大使館」でのイベントの様子をご紹介します。○ウェルカムコーヒーからラオスを感じる六本木駅から徒歩数