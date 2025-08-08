「うちの猫は家の中で行方不明になる」【写真】「えっ、どこ？」 見事な保護色っぷりに二度見不可避そんなコメントとともにXに投稿された1枚の写真が、大きな話題を呼んでいます。投稿したのは、Xユーザーのマグルの猫さん（@chimakiningen）。写っているのは、愛猫の「ミア」ちゃん（2歳・女の子）です。白黒のブチ柄が特徴的なミアちゃん。その下に敷かれていたのは、白地に黒い丸模様があしらわれたブランケットでした。その柄