『ポケットモンスター』のキャラクターと一緒に宇宙の謎を楽しく学べる企画展「ポケモン天文台」が、11月1日（土）から全国の博物館などで順次開催される。【写真】楽しく学べる！「ポケモン天文台」展示イメージ■天体の特徴をポケモンにならって紹介今回実施される「ポケモン天文台」では、月や太陽から遠い銀河のかなたまで、宇宙の不思議をポケモンの生態と照らし合わせて学べる企画。展示会では、太陽や月、太陽系