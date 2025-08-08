J1アビスパ福岡は9日、アウェーで川崎と対戦する。6日の天皇杯4回戦で鹿島と延長まで120分を戦ってから中2日。規定により天皇杯に出場できなかったFW碓井聖生（24）がチームを救う活躍を目指す。天皇杯は今年、前所属のJ2富山で出場しているため、福岡での出場資格がない。そのため、碓井にとって川崎戦は7月27日の浦和戦以来、約2週間ぶりの公式戦となる。チームメートは激闘を終えて間もなく、疲労困憊の中、休養十分の自身