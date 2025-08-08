8月7日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、視聴者から寄せられた悩みに答えるコーナーが展開された。【映像】「体だけの関係の相手はいるが…」悩みを吐露する32歳独身女性「元カレと別れて2年、マッチングアプリ経由で15人以上と会ってきて、今となっては付き合うことに対する意味を見出せずにいま