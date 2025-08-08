県内は、8日朝にかけて1時間に30ミリ以上の激しい雨が降ったところがあり、能代市と五城目町の一部に避難指示が出されています。8日夕方にかけて土砂災害に厳重な警戒が必要です。県内では未明から明け方にかけ、各地で激しい雨が降り、北秋田市阿仁合では1時間に39.5ミリ、仙北市田沢湖で33ミリ、秋田市で32ミリを観測しました。。東北地方の上空にはこの時季にしては強い寒気が流れ込んできていて、県内は大気の状態が非常に不安