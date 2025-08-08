8月7日発表 【拡大画像へ】 病気療養中だったマンガ家でイラストレーターの東本昌平（はるもとしょうへい）氏が7月27日逝去したことを、公式Xアカウントを通じて東本氏の家族が8月7日に発表した。 東本氏は「キリン」、「SS（エスエス）」、「RIDE（ライド）」などバイクや車をテーマにアウトローな男たちの生き様を描いた作品で知られる。 東本昌平の作品を応